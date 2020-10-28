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    HaberlerEge Haberleri Lider Manisa FK Başkent’te
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    28.10.2020 - 00:00 |

    Lider Manisa FK Başkent’te

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta evinde Ergene Velimeşespor’la 1-1 berabere kalan lider Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Ankara Demirspor’la karşı karşıya gelecek.

    Lider Manisa FK Başkent’te

    TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Bilal Köseoğlu düdük çalacak. Teknik Direktör Serkan Özbalta, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Özbalta, “Rakibimiz de zirve mücadelesi veriyor. Biz kendi oyunumuzu oynayıp evimize galibiyetle döneceğiz” dedi.

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