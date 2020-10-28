Lider Manisa FK Başkent’te

TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Bilal Köseoğlu düdük çalacak. Teknik Direktör Serkan Özbalta, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Özbalta, “Rakibimiz de zirve mücadelesi veriyor. Biz kendi oyunumuzu oynayıp evimize galibiyetle döneceğiz” dedi.