27.12.2020 - 00:00 |
Lider son nefeste
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Gümüşhanespor’a konuk oldu.
Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda oynanan mücadele saat 13.00’te başladı. Ligde 44 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 47’ye yükseltti. Çekişmeli karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının ilk dakikalarında verilen penaltı kararının ardından 1-0 öne geçen ev sahibi Gümüşhanespor, avantajı eline geçirdi. Manisa Futbol Kulübü geriye düştüğü karşılaşmada kısa sürede toparlayarak 55. dakikada Zahit Fındık’ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. 90+3’te sahneye çıkan Ahmet Kesim siyah beyazlıları öne geçiren golü buldu. Karşılaşma Manisa FK’nın üstünlüğüyle tamamlandı.