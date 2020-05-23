Lidere pandemi raporunu sundu

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, ilçedeki koronovirüs raporunu aktardı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Pandemi sürecinde yaptığımız çalışmalarımızla İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’mızda vaka sayısının beklenenin çok altında kaldığını anlattık. Sadece oluşturduğumuz sağlık çemberi değil, sosyal yardımlar ve destek gruplarımızla hemşehrilerimize nasıl destek olduğumuzu da ayrıntılarıyla aktardık. Bizler, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda her daim çalışmaya ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız, Bucalılara çok selam ve sevgilerini iletti.”