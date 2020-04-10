‘Ligden düşme kalksın’

Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor’un başında bulunan Bülent Uygun, şampiyon olacak takımlar yerine küme düşme hattındaki takımların konuşulması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki sezon 5 takımın düşüp 3 takımın çıkmasıyla 20 takımlı ligler oluşturulması fikrini ortaya atan deneyimli teknik adam, bu olağanüstü sezonda hiçbir takımın küme düşürülmemesini ifade etti. Sporculara stresle başa çıkabilmeyi öğretmeleri gerektiğini vurgulayan Uygun, “Şu an sporcuların evlerinde yaptıkları antrenmanlar atletik performansları karşılayan bir antrenman metodu değil.



Antrenmanlarımızı periyotlarken, olası sakatlıkların önüne geçmek için öncelikle bir planlama yapmak zorundayız” dedi. Türk sporunda devrimlerin olması gerektiğini sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, futbolcu ve teknik adamların vergilerini kendilerinin vermesi gerektiğini ifade etti. Yöneticilerin gelirlerinden fazlasını harcamaları halinde, cebinden ödeme yapmalarının uygun olacağını söyledi. Uygun, “Altyapı antrenörlerinin maaşları TFF tarafından ödenmelidir. Ligler, 20 takıma yükseltilirse Anadolu’da 10 sene içerisinde şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar da çıkacaktır. Ankaragücü, Bursa, Denizli, Sivas, Eskişehir, Göztepe, Kocaelispor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Gaziantep, Malatyaspor gibi takımlar bunu başarabilir. Bursaspor, taraftarı sayesinde şampiyonluk yaşamıştı. Bu takımlar da şampiyonlukları taraftarı sayesinde elde edebilir” dedi.