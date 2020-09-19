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    19.09.2020 - 00:00 | | İZMİR Milliyet

    ‘Lige kadar hazır olacağız’

    Sezon hazırlıklarını sürdüren ING Basketbol Süper Lig temsilcisi Pınar Karşıyaka’nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, sezona henüz tam olarak hazır olmadıklarını bildirdi.

    ‘Lige kadar hazır olacağız’

    ‘Zor bir süreçten geçiyoruz’

    Pınar Kupası’nda Petkimspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Sarıca, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki çalışmalardan dolayı hem rakiplerinden hem hakemlerden hem de kendi oyuncularından özür diledi, “Çok sıcak, oksijensiz ve havasız bir ortamda bu maçı oynamak zorunda kaldık. Yaklaşık 10-12 gündür bu süreçteyiz maalesef. Antrenmanlarımızın bir kısmını Antalya’da yaptık ama diğer kısmında bazı antrenmanları da iptal etmek durumunda kaldık. Bundan dolayı sıkıntılı bir ortamda maç oldu” dedi. Her şeye rağmen kazanmanın değerli olduğunu belirten Sarıca, “Tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok az süre kaldı. Yapacağımız antrenmanlar ve oynayacağımız bir tane daha maç var. Bugün oynayacağımız turnuvanın son maçının ardından ligin ilk haftasındaki rakibimizi bekliyor olacağız” diye konuştu.

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