‘Lige odaklanın!’

Zorlu bir maç periyoduna gireceklerini ve takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, pazartesi günü oynayacakları Menemenspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.



İldiz, “Antalya kampı son derece verimliydi. Önümüzde birçok maç var. Lige odaklandığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Oyuncularımdan tek isteğim de buydu. Umarım Altay’ı hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu. Ligdeki Giresunspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmaları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Altay’da futbolcuların iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.