‘Limanlar, Kovid 19 sürecinde umut verdi’

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk limanların öne çıktığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle düşen küresel ticaretten dolayı başta Uzakdoğu ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede limanlar yük bulmakta zorlanırken, salgının ağır etkilerinin hissedildiği Nisan ayında da Türk limanlarındaki elleçlenen konteyner sayısı arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner

3 milyon 787 bin TEU’ya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 700 bin TEU olmuştu. İzmir limanlarında ise yılın ilk 4 ayında elleçlenen konteyner miktarı Aliağa’daki konteyner limanlarında 417 bin TEU, İzmir Alsancak Limanı’nda 156 bin TEU olmak üzere yaklaşık yüzde 10 artışla 574 bin TEU’ya yükseldi. İzmir limanlarında elleçlenen konteyner geçen yılın aynı döneminde 527 bin TEU olmuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyada ve Türkiye’de dış ticaretin hızla daraldığı bir dönemde, denizyolu taşımacılığının ve limanların küresel ticaretin yükünü çekmeye devam ettiğini söyledi. Öztürk, “En iyi teknolojiyle donanmış Türk limanları koronavirüs sürecinde başarısını ispat etmiş oldu” dedi.