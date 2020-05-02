BİST101.110-0.48EURO7.710.85 USD7.010.35ALTIN383.421.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Limonata ferahlığı
    ABONE OL
    02.05.2020 - 00:02 |

    Limonata ferahlığı

    Pınar Su ve İçecek, Pınar Limonata ile Ramazan ayında iftar sofralarına lezzet katıyor.

    Limonata ferahlığı

    Yüzde yüz pancar şekeriyle tatlandırılan ve doğal kaynak suyuyla üretilen Pınar Limonata’nın şekersiz seçeneği de bulunuyor. Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Pınar Su ve İçecek sipariş hattı, haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca su ve limonatanın yanı sıra maden suyu, Pınar Frii ürünleri de mobil uygulama üzerinden sipariş verilebiliyor” dedi. 

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
    daha fazla video için
    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atamalar

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atamalar

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, Ramazan Bayramı ne zaman?

    9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, Ramazan Bayramı ne zaman?

    Sıradaki Haber