Limonata ferahlığı

Yüzde yüz pancar şekeriyle tatlandırılan ve doğal kaynak suyuyla üretilen Pınar Limonata’nın şekersiz seçeneği de bulunuyor. Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Pınar Su ve İçecek sipariş hattı, haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca su ve limonatanın yanı sıra maden suyu, Pınar Frii ürünleri de mobil uygulama üzerinden sipariş verilebiliyor” dedi.