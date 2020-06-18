Lokantalarda temassız mönü dönemi başladı

Temassız mönü uygulaması hakkında bilgi veren Üçgül, “Lokanta girişlerine QR kodunun yer aldığı etiket yapıştırıldı. Müşteri daha lokantaya girmeden QR kodunu cep telefonu kamerasıyla okutacak ve mönüyü görme şansına sahip olacak” dedi. Uygulamanın Denizli’de yaklaşık 800 lokantada başladığı da açıklandı.