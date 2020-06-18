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    HaberlerEge Haberleri Lokantalarda temassız mönü dönemi başladı
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    18.06.2020 - 00:01 |

    Lokantalarda temassız mönü dönemi başladı

    Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Kovid-19 salgınına karşı işletmelerde QR kodlu mönü ile hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

    Lokantalarda temassız mönü dönemi başladı

    Temassız mönü uygulaması hakkında bilgi veren Üçgül, “Lokanta girişlerine QR kodunun yer aldığı etiket yapıştırıldı. Müşteri daha lokantaya girmeden QR kodunu cep telefonu kamerasıyla okutacak ve mönüyü görme şansına sahip olacak” dedi. Uygulamanın Denizli’de yaklaşık 800 lokantada başladığı da açıklandı.

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