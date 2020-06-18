18.06.2020 - 00:01 |
Lokantalarda temassız mönü dönemi başladı
Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Kovid-19 salgınına karşı işletmelerde QR kodlu mönü ile hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.
Temassız mönü uygulaması hakkında bilgi veren Üçgül, “Lokanta girişlerine QR kodunun yer aldığı etiket yapıştırıldı. Müşteri daha lokantaya girmeden QR kodunu cep telefonu kamerasıyla okutacak ve mönüyü görme şansına sahip olacak” dedi. Uygulamanın Denizli’de yaklaşık 800 lokantada başladığı da açıklandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.