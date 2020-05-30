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    30.05.2020 - 00:02 | | Selen Deniz

    Londra’nın yeni pizzacısı İzmirli

    Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı uluslararası projelerine devam ediyor.

    Londra’nın yeni pizzacısı İzmirli
    Selen Deniz

    İngiltere’de yaşayan Türk yatırımcı Mert Günşeber ile hayata geçirilen Pizzeria Locale, İngiltere’nin Watford bölgesinde açılıyor. Daha önce Towerlife danışmanlığında Mangal Plus markasını hayata geçiren Günşeber, kebaplı menüsü ve Türk ruhu ile bölgenin sevilen markalarından biri oldu.

    A’dan Z’ye tasarım

    Markanın logosundan ve paket tasarımlarına kadar her şeyde Türk imzası olduğunu belirten Towerlife Marka Danışmanlığı Kurucusu Selen Deniz, “İlk şube temmuz ayında açılacak. Pizzanın yanı sıra makarna, salata, hamburger, kahve ve vitamin bar seçenekleri de take away ve paket servis konseptlerinde sunuluyor. Marka, şubelerle büyümeyi hedefliyor” dedi.

     

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