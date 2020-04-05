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    HaberlerEge Haberleri Maaşlarını bağışladılar
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    05.04.2020 - 00:01 |

    Maaşlarını bağışladılar

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, bazı CHP’li belediyeler de zor durumda olan vatandaşlar için bağış kampanyası başlattı.

    Maaşlarını bağışladılar

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk Belediyesi’ne ve Efes Selçuk’a az bile” dedi, maaşını bağışladı. Sengel, sosyal medya hesaplarından, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi maaşımı bağışlıyorum. Ya Sen Utku Gümrükçü» dedi. Gümrükçü de harekete destek verdi, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı davet etti. Oran ise, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı destek olmaya çağırdı. Kılıç, topu Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e attı. Gürbüz de, Konak Başkanı Abdül Batur’u etiketledi. Batur, “Biz bütün hayatımızı hemşerilerimize adadık” dedi, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u davet etti.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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