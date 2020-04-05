Maaşlarını bağışladılar

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk Belediyesi’ne ve Efes Selçuk’a az bile” dedi, maaşını bağışladı. Sengel, sosyal medya hesaplarından, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi maaşımı bağışlıyorum. Ya Sen Utku Gümrükçü» dedi. Gümrükçü de harekete destek verdi, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı davet etti. Oran ise, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı destek olmaya çağırdı. Kılıç, topu Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e attı. Gürbüz de, Konak Başkanı Abdül Batur’u etiketledi. Batur, “Biz bütün hayatımızı hemşerilerimize adadık” dedi, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u davet etti.