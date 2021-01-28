28.01.2021 - 00:01 |
MABEM’de yüz yüze eğitimler
Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından pandemi koşulları kapsamında yüz yüze eğitimlerine başladı.
MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, 17 ilçede eğitim öğretimi eş zamanlı olarak başlattıklarını belirtti, “Öğrencilerimizi çapraz oturtarak, HES kodlarını alarak eğitim öğretimimizi yürütmekteyiz. Bu süreç içerisinde öğrencilerin akademik eksikliklerini gidermek için bire bir ve etüt faaliyetlerini yine uzaktan eğitim faaliyetleri içinde gerçekleştireceğiz” diye açıkladı.