‘Maçlar üç şehirde oynanabilir’

Bu süreçte devletin milletini, kurumlarını ve takımlarını ayırt etmeden koruyacağını ifade eden deneyimli teknik adam, “TFF’nin bu süreci öteleyebileceğini düşünüyorum. Liglerin başlama tarihi haziran olmaz temmuz olur. Maçlarımızı üç ana merkezli İstanbul, İzmit ve Sakarya gibi şehirlerde oynayabiliriz. Her takıma otel tahsis edilir, gerekirse kendi şehirlerimizden özel uçaklarla günübirlik gidip oynayıp dönebiliriz” diye konuştu. Alt ligler hakkında da görüş bildiren Uygun, “Alt liglerdeki ve amatördeki maçlar kesinlikle oynatılmamalıdır” ifadelerinde bulundu.