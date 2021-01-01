Madalyaları topladılar

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda ter döken Gaziemir Belediyesi Antrenörü Volkan Yalçınkaya, uluslararası şampiyon oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Yalçınkaya, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.