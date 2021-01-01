01.01.2021 - 00:00 |
Madalyaları topladılar
GAZİEMİR Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcuları 2020 yılı boyunca katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda 10 kupa, 25 altın, 31 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 86 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu’nun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda ter döken Gaziemir Belediyesi Antrenörü Volkan Yalçınkaya, uluslararası şampiyon oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Yalçınkaya, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.