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    HaberlerEge Haberleri ‘Maddi manevi mağduruz’
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    11.07.2020 - 00:00 |

    ‘Maddi manevi mağduruz’

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezona koronavirüs salgını yüzünden ara verilmeden önce, Play Off hattının 1 puan gerisinde 7. sırada yer alan, ancak Futbol Federasyonu’nun (TFF) liderleri üst lige çıkarıp, 5. sıraya kadar olan takımların Play Off oynaması kararıyla hayal kırıklığı yaşayan Nazilli Belediyespor, karara tepki gösterdi.

    ‘Maddi manevi mağduruz’

    Alınan karar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Başkan Soner Yelkovan, “Normal sezonda oynanması gereken 6 maçımızda fikstür avantajımız vardı. Maçların oynanması halinde sezonu Play Off hattı içerisinde tamamlayacağımızdan hiç şüphemiz yoktu. Kulüpler nezdindeki görüşmelere istinaden takımımız 3 kez topbaşı yapıp antrenmanlara başladı. Bu kararla maddi-manevi mağdur olduk. TFF’nin aldığı karar karşısında sessiz kalmayacağız ve her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

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