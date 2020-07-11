‘Maddi manevi mağduruz’

Alınan karar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Başkan Soner Yelkovan, “Normal sezonda oynanması gereken 6 maçımızda fikstür avantajımız vardı. Maçların oynanması halinde sezonu Play Off hattı içerisinde tamamlayacağımızdan hiç şüphemiz yoktu. Kulüpler nezdindeki görüşmelere istinaden takımımız 3 kez topbaşı yapıp antrenmanlara başladı. Bu kararla maddi-manevi mağdur olduk. TFF’nin aldığı karar karşısında sessiz kalmayacağız ve her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.