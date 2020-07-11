11.07.2020 - 00:00 |
‘Maddi manevi mağduruz’
TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezona koronavirüs salgını yüzünden ara verilmeden önce, Play Off hattının 1 puan gerisinde 7. sırada yer alan, ancak Futbol Federasyonu’nun (TFF) liderleri üst lige çıkarıp, 5. sıraya kadar olan takımların Play Off oynaması kararıyla hayal kırıklığı yaşayan Nazilli Belediyespor, karara tepki gösterdi.
Alınan karar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Başkan Soner Yelkovan, “Normal sezonda oynanması gereken 6 maçımızda fikstür avantajımız vardı. Maçların oynanması halinde sezonu Play Off hattı içerisinde tamamlayacağımızdan hiç şüphemiz yoktu. Kulüpler nezdindeki görüşmelere istinaden takımımız 3 kez topbaşı yapıp antrenmanlara başladı. Bu kararla maddi-manevi mağdur olduk. TFF’nin aldığı karar karşısında sessiz kalmayacağız ve her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.