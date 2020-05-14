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    HaberlerEge Haberleri Madenciler 6. yılda anıldı
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    14.05.2020 - 00:03 |

    Madenciler 6. yılda anıldı

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 6. yılı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

    Madenciler 6. yılda anıldı

    Bilgin, “Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve milletçe hepimizin yüreğini kanatan maden ocağı yangınında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Millet olarak tekrar başımız sağ olsun” dedi. Öte yandan Başkan Bilgin, Hemşireler Günü nedeniyle, Saruhanlı Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan hemşirelere çiçek verdi, günlerini kutladı.

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