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    20.04.2020 - 00:03 |

    Mahiye Teyze azmiyle örnek

    Mahiye Teyze azmiyle örnek

    Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaları geçici olarak durdurulan Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi’nin 74 yaşındaki kursiyeri Mahiye Akçay, azmiyle herkese örnek oldu. 6 çocuk ve 16 torun sahibi Akçay, semt merkezindeki kurslara katılarak okuma yazmanın yanısıra, matematik ve vatandaşlık bilgisi de öğrendi. Evde kalmak zorunda olan ve artık koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri kendisi takip edebilen Akçay, “Televizyondaki son dakika altyazılarını okumak çok güzelmiş. Allah bu kursu açanlardan razı olsun” dedi. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, semt merkezlerinin öncelikli amacının kadınları yaşamın içine katmak olduğunu vurguladı. Salgın gündemi geçtikten sonra Karabağlar’da 16 olan semt merkezi sayısını 58’e çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Selvitopu, “Hedefimiz bu merkezleri tüm mahallelerimizde hizmete açmak. Çünkü buradaki kurslara katılan kadınlar, yaşama çok farklı bakıyor. Okuma yazma öğreniyor, meslek ve hobi sahibi oluyorlar” diye konuştu.

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