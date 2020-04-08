Makamını, Vefa Grubu’na verdi

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine makam odasını verdi. Kaymakamlık hizmet binasında, grup üyelerinin ve sokağa çıkması kısıtlananların yardımına koşan ekipler için oda düzenlemesine gidildi. Grup üyeleri, Kaymakam Aksoy’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.