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    HaberlerEge Haberleri Makamını, Vefa Grubu’na verdi
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    08.04.2020 - 00:01 |

    Makamını, Vefa Grubu’na verdi

    Makamını, Vefa Grubu’na verdi

    Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine makam odasını verdi. Kaymakamlık hizmet binasında, grup üyelerinin ve sokağa çıkması kısıtlananların yardımına koşan ekipler için oda düzenlemesine gidildi. Grup üyeleri, Kaymakam Aksoy’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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