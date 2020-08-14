Makineler alandan çekildi, nöbet bitti

Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde yapılmak istenen go-kart pisti projesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, alana gelerek, pistin yapılmasını istemeyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve halka destek verdi. Ali Öztunç, “Bu yatırımın yapılacağı yer burası değil. Doğru yer seçilsin, her beraber destek olalım” dedi.

Bu arada, Başkan Mustafa İnce’nin yoğun çabası sonucu makineler alandan çıktı.

Bu konuda destek olanlara teşekkür eden Başkan Mustafa İnce, “Doğaseverler kazandı. Haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Go-kart mevzusu tamamen kalkana kadar buradayız. Zafer halkındır” dedi.