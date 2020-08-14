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    HaberlerEge Haberleri Makineler alandan çekildi, nöbet bitti
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    14.08.2020 - 00:02 |

    Makineler alandan çekildi, nöbet bitti

    Makineler alandan çekildi, nöbet bitti

    Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde yapılmak istenen go-kart pisti projesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, alana gelerek, pistin yapılmasını istemeyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve halka destek verdi. Ali Öztunç, “Bu yatırımın yapılacağı yer burası değil. Doğru yer seçilsin, her beraber destek olalım” dedi.

    Bu arada, Başkan Mustafa İnce’nin yoğun çabası sonucu makineler alandan çıktı.

    Bu konuda destek olanlara teşekkür eden Başkan Mustafa İnce, “Doğaseverler kazandı. Haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Go-kart mevzusu tamamen kalkana kadar buradayız. Zafer halkındır” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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