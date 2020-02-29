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    29.02.2020 - 00:03 |

    Mali müşavirlere elektrik indirimi

    Aydem Enerji kuruluşu olan Gediz Elektrik ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) arasında işbirliğine imza atıldı.

    Mali müşavirlere elektrik indirimi

    İZSMMMO üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin meslek mensubu, 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu. Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, faturası 110 lira ve üzerinde olanların yararlanabileceğini belirtti. İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ise, “Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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