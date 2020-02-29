Mali müşavirlere elektrik indirimi

İZSMMMO üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin meslek mensubu, 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu. Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, faturası 110 lira ve üzerinde olanların yararlanabileceğini belirtti. İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ise, “Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.