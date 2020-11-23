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    HaberlerEge Haberleri Malik Tahirlerin yaşam mücadelesi sürüyor
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    23.11.2020 - 00:01 |

    Malik Tahirlerin yaşam mücadelesi sürüyor

    İzmir’de meydana gelen depremde, Doğanlar Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarılan futbolcu Malik Tahirler’in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

    Malik Tahirlerin yaşam mücadelesi sürüyor

    Çok sevdiği futbola küçük yaşlarda Bornova Yeşilova Spor’un altyapısında başlayan 28 yaşındaki Tahirler, profesyonel ve amatör olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giydi. Depremden önce Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gönen BLD’ye transfer olan Tahirler, antrenman yapıyor ve liglerin başlamasını bekliyordu. Arama kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra enkazdan çıkarılan Tahirler’in annesinin cansız bedenine ulaşıldı. Bacaklarından yaralanan Tahirler’in Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi sürüyor.

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