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    HaberlerEge Haberleri ‘Maliyet düşerse işsizlik de biter’
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    19.06.2020 - 00:04 |

    ‘Maliyet düşerse işsizlik de biter’

    ‘Maliyet düşerse işsizlik de biter’

    İAOSB Başkanı Uğurtaş, sanayicinin ihtiyaçlarını sıraladı. Kıdem tazminatıyla ilgili de tüm paydaşlara danışılması önerisi yaptı.

    Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Kıdem Tazminatı çalışmasıyla iligli hükümete seslendi. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) online toplantısında konuşan Uğurtaş, “Sanayiciler olarak biz de bu konularda masada olmalıyız. Çalışanın böyle bir haktan vazgeçme gibi bir şey söz konusu olamaz. Zaten birçok çalışan, eğer büyük işletmelerde veya kamuda çalışmıyorsa kıdem tazminatı almakta sorun yaşıyor. Siyasiler meslek odaları başta olmak üzere sendikacılar ve çalışanlarla ortak noktada buluşmalı” ifadelerini kullandı. İşverenlerin ertelenen ödemelerinin eylül, ekim gibi vadesinin geleceğini ve ödeme planıyla ilgili açıklama beklediklerini dile getiren Uğurtaş, şöyle devam etti:

    ‘Ek yük olmamalı’

    “Ülke ölçeğinde üretim ciddi derecede geriledi, hatta bazı OSB’lerde bunun yüzde 50’yi geçtiğini gördük. İAOSB’de ise yüzde 15 ile yüzde 20 arasında düşüş oldu. Bundan sonra işsizlik ve istihdam kayıpları bizi bekleyen en büyük problem olacak. İşçi çıkarmayı hiçbirimiz istemiyoruz ama üretim yoksa bu kaçınılmaz. Sanayicinin üzerine ek yükler de getirilmemeli. Mart ve mayıs ayı enerji faturaları arasında yüzde 46 fark var. Enerjimi kaça kullandığımı bileyim ki maliyetimi buna göre ayarlayıp ona göre fiyatlandırma yapayım” dedi.

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