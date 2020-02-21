BİST 115.642-2,98EURO6,590,01USD6,100ALTIN317,870,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manço, şarkılarıyla bir kez daha anıldı
    ABONE OL
    21.02.2020 - 00:02 |

    Manço, şarkılarıyla bir kez daha anıldı

    Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 6 Şubat’ta yapılması planlanan ancak çığ felaketi nedeniyle ertelenen ‘7’den 77’ye Barış Manço’yu Anma’ etkinliği düzenlendi.

    Manço, şarkılarıyla bir kez daha anıldı

    Alaşehir’deki müzik tutkunu öğretmen, öğrenci ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik bir grup, Manço’nun 15 eserini seslendirdi. 

    TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
    daha fazla video için
    Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktıBursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber