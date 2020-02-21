21.02.2020 - 00:02 |
Manço, şarkılarıyla bir kez daha anıldı
Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 6 Şubat’ta yapılması planlanan ancak çığ felaketi nedeniyle ertelenen ‘7’den 77’ye Barış Manço’yu Anma’ etkinliği düzenlendi.
Alaşehir’deki müzik tutkunu öğretmen, öğrenci ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik bir grup, Manço’nun 15 eserini seslendirdi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.