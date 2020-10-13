Mandalinada hedef 400 milyon dolar

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden satsuma mandalina da kesim tarihi yarın olarak belrilendi, ihracat sezonu ise 19 ekimde başlıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2020 Narenciye Rekolte çalışmasında, Ege Bölgesi’nin satsuma mandalina rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 25’lik artışla 154 bin 245 ton öngörüldüğü bilgisini veren birlik Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye’nin mandalina ihracatı 2019 yılında 347 milyon dolar, satsuma mandalina ihracatı ise 290 milyon dolar oldu. Geçen yıl 66 ülkeye mandalina ihraç ettik. Bu yıl mandalina ihracatında hedefimiz 400 milyon doları yakalamak. İhracatta en çok talep satsuma türü mandalinamıza oluyor” dedi.

En fazla ihracatın gerçekleştiği ülkeler; 163 milyon dolarla Rusya, 54 milyon dolarla Ukrayna ve 23 milyon dolarla Irak şeklinde sıralanıyor.