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    HaberlerEge Haberleri Manisa BBSK’dan Öztürk’e ziyaret
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    15.10.2020 - 00:00 |

    Manisa BBSK’dan Öztürk’e ziyaret

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri ve Basketbol Şubesi Sorumlusu Bora Çaylan, Basketbol Takımı Menajeri İlhan Özsarı ile birlikte Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ü ziyaret etti.

    Manisa BBSK’dan Öztürk’e ziyaret

     Ziyarette Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’un çalışmaları hakkında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e bilgi verildi. Bora Çaylan, hafta sonunda Bursa’da oynanacak Finalspor karşılaşması ile lige başlayacaklarını belirtirken; iç saha maçlarında Öztürk’ü yanlarında görmek istediklerini ifade etti. İl Müdürü Yunus Öztürk ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’na yeni sezonda başarılar diledi.

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