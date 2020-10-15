Manisa BBSK’dan Öztürk’e ziyaret

Ziyarette Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’un çalışmaları hakkında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e bilgi verildi. Bora Çaylan, hafta sonunda Bursa’da oynanacak Finalspor karşılaşması ile lige başlayacaklarını belirtirken; iç saha maçlarında Öztürk’ü yanlarında görmek istediklerini ifade etti. İl Müdürü Yunus Öztürk ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’na yeni sezonda başarılar diledi.