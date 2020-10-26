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    HaberlerEge Haberleri Manisa BŞB potada güldü
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    26.10.2020 - 00:01 |

    Manisa BŞB potada güldü

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 2. haftasında İstanbul Basket’i 82-63 yendi. Maçın ilk periyodu 24-15 Manisa üstünlüğü ile bitti.

    Manisa BŞB potada güldü

    İkinci periyoda pota altında daha etkili oynayarak başlayan Manisa Büyükşehir, hücumda da etkili oynadı ve bu periyodu da 44-28 yenip devreye galip girdi. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Manisa, farkı arttırdı ve mücadeleyi 82-63’lük skorla tamamladı. Öte yandan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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