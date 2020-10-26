Manisa BŞB potada güldü

İkinci periyoda pota altında daha etkili oynayarak başlayan Manisa Büyükşehir, hücumda da etkili oynadı ve bu periyodu da 44-28 yenip devreye galip girdi. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Manisa, farkı arttırdı ve mücadeleyi 82-63’lük skorla tamamladı. Öte yandan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.