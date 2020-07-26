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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK, adım adım şampiyonluğa
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    26.07.2020 - 00:00 |

    Manisa FK, adım adım şampiyonluğa

    TFF 2. Lig Play Off yarı finalinde Sancaktepe Belediyespor’u Antalya’da 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, finale adını yazdırarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Manisa FK, adım adım şampiyonluğa

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Titanic Mardan Stadında oynanan mücadeleyi, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Genel Sekreter Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Burak Aslay, Ertuğrul Yıldırım, Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz, Hüseyin Hasacar ve Onur Baylanla birlikte izledi. Protokolde de maç bitimi büyük sevinç hakimdi. Başkan Mevlüt Aktan, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadı’nda Tuzlaspor’la oynanacak finali kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

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