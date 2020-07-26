Manisa FK, adım adım şampiyonluğa

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Titanic Mardan Stadında oynanan mücadeleyi, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Genel Sekreter Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Burak Aslay, Ertuğrul Yıldırım, Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz, Hüseyin Hasacar ve Onur Baylanla birlikte izledi. Protokolde de maç bitimi büyük sevinç hakimdi. Başkan Mevlüt Aktan, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadı’nda Tuzlaspor’la oynanacak finali kazanacaklarına inandığını dile getirdi.