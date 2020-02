Manisa FK gürledi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa temsilcisi evinde, Gümüşhanespor’u 7-1 yenerek moral depoladı. Zirve ile puan farkının açılmasını önemsemeden kazanmayı sürdüren siyah beyazlıları değerlendiren yazarlarımız, “Yarış devam ediyor. Son düdüğe kadar mücadeleye devam etmeliler” dedi.





Bülent Buda: Attıkları gol sayısı, içlerinde biriken tortunun dışarıya akıtılması gibi bir durum. Görünüm çok açık. Puan kaybetmeden ligin bitimine kadar devam edilecek. Vazgeçilmeyecek. Samsun’un puan ya da puanlar kaybetmesi beklenecek. Sürekli tekrar sıkıcı olabilir ama ligin bitiminde Play Off’a da kalınmış olsa da -ki öyle olacak- o bölümdeki yarışmaları aşabilecek gücü var takımın kuşkusuz. Yani bu takım bir üst lige ya çıkacak ya da yine çıkacak.



Fatih Tanfer: Manisa FK, Gümüşhane karşısında maçın 15. dakikasında skor 1-1’di. Sonrasında maçı 7-1 kazandı. Bunun kısaca anlatımı, güzel bir teselli oldu. Samsunspor’la puan farkı yine yedi. Maçı yerel televizyondan seyrettim. Tempoları yüksek, pozisyon üretmede sıkıntı yaşamadılar. En önemlisi de maçın hiçbir anında oyundan düşmediler. Sağlam bir takım karakteri vardı. Şimdi bu ifademin altını çiziyorum. Ligin son düdüğüne kadar uzak da olsa matematiksel olarak şampiyonluk şansları var. Ancak futbolun da gerçekleri var. Umarım ki Cihat Hoca, takımını Play Off’lara kadar en iyi biçimde hazırlayacaktır. Çünkü, Manisa FK adına, başarı adına, farklılaşmak bir zorunluluktur. Harcanan emeklere yazık olmamalı.



Mehmet Demirtaş: Manisa FK ekibinin içinde yaşadığı kazanma arzusu ve sezon başındaki şampiyonluk umutları, sahaya gol olarak yağıyor. Bu bir kabullenmeme, bir savaş ve de bir haykırış. Bir üst ligin istenildiğinin göstergesidir. Sezon sonunu bekleyin. Bu takım, Play Off oynayarak veya oynamayarak bir üst lige adını yazdıracak. Yazdırmalı da. Sezon başında kazanılan zaferler, taraftarı ve bizleri havaya sokmuştu. Onları şampiyonluklar içerisinde görmeyi çok ama çok istiyoruz.



SALDIR KARŞIYAKA



Bülent Buda: Bu golsüz skorlar her defasında sıkıcı gelmiştir. Yani bir tür kısır döngü. İstiyorsun ama bir türlü de olmuyor. Ya da o tek düze oyunda kayboluyorsunuz. Şimdi haftaya hem deplasman hem de liderle oynanacak. Elbette amaç, puansız dönmemek. Çok sıkı zorlu bir maç onları bekliyor. Bu maçı hemen unutup tüm benlikleriyle gelecek maça odaklanmak kolay değil ama olmayacak şey de değil.



Fatih Tanfer: Muhteşem bir seyirci, büyük bir destek. Atatürk Stadı’nın kapalı tribünü dolu. Açık tribünde bile taraftar var. Karşıyaka taraftarı, takımına inanıyor ve güveniyor. Rakibi Erokspor karşısında üç puan alsaydı çok daha mutlu olacaklardı. Heyecanlı bir Play Off yarışı var. Erokspor’un üç puan önünde ve bir maçı da eksik. Böylesi önemli maçlarda yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Olmadı. Ancak maçın kahramanı kaleci Erdoğan’dı. İnanılmaz goller kurtardı. Karşıyaka, öncelikle Play Off’a girmeli ve bütün zorluklara rağmen ikinci lig hedefini başarmalıdır. Elindeki kadro kısıtlı. Alternatiflerin artması, takımın dört, beş oyuncunun oynadığı müthiş performansla yetinmemesi adına artık Görkem Ali, Harun, Özgür ve Namık Barış’ın kendilerine verilen şansları iyi kullanıp, güçlü takımın güçlü oyuncuları olmalıdırlar. Önce Karşıyaka, sonra da kendi gelecekleri için. Benden söylemesi.



Mehmet Demirtaş: Karşıyaka, dört haftadır üst üste galipti. Bu maçın da favorisiydi. Geliştirilen etkili ataklar, bir türlü meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasıyla sonuçlanmayınca karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu karşılaşmada başta kaleci Erdoğan’ı beğendiğimi söylemeliyim. Erok ataklarında başarılı oldu. Öte yandan kaptan Mustafa Aşan ve Görkem Kınay performanslarıyla hızlı geçişleri sağlarken, Doğukan yeteneğiyle takımı ayakta tuttu. Play Off yarışında puanlar değerlidir.



ASLA VAZGEÇMEK YOK AŞİGO



Bülent Buda: Geçtiğimiz hafta vurguladık. Arap atı gibi sonradan açıldılar. Alandan puansız çıkmıyorlar. Play Off grubuyla puan farkı yedi. O da kapanmayacak bir açıklık değil. İstikrarlı bir çizgi yakaladılar. İyi gidiyorlar. Bütün mesele, bu iştahlı görünümün maçların bitimine kadar sürdürülebilmesi. Yaşam sürprizlere açık bir olgudur.



Fatih Tanfer: Uşakspor deplasmanda düşme hattının hemen üstündeki Eyüpspor deplasmanından bir puanla döndü. Ancak Uşakspor otobüsüne yapılan taşlı saldırıların, Fair Play ruhuna aykırı olduğunu ve hiç de yakışmadığını söylemek istiyorum. Geçmiş olsun. Play Off’ta beşinci sıradaki takım Sakaryaspor. Puanı 42. Kalan maçlarda bu puan farkı kapanır ve Play Off’ta yer alır mı? Elbette maç sahada oynanıp kazanılır. Ancak öncelikle bu hafta evinde lig üçüncüsü Kastamonuspor maçını kazanırsa umutlar artabilir.



Mehmet Demirtaş: Uşaksporlu futbolcular bir hafta içerisinde oynanan üç karşılaşmada da benliklerini ve yüreklerini ortaya koydular. Ligin ikinci yarısında da kendi benliklerine kavuştular. Belli ki Play Off’u kafaya koymuşlar. Şunu dile getirmeden ben de geçemeyeceğim. Karşılaşma sonrası Uşaksporlu taraftarları taşıyan otobüse çirkin bir saldırı yapıldı. Bu hareketi sonuna kadar kınıyoruz. Spor birleştiricidir. Artık bu gibi hareketleri görmemeyi diliyoruz.



REHAVETE KAPILMAYIN!



Bülent Buda: Zorlu bir rakibi tek golle de olsa geçerek sıralamadaki yerlerini pekiştirmek öncelikli amaç. Haftaya rakip dokuzuncu sırada. Lakin zor bir bölge orası. Koşulları aşacak bir futbol kalitesiyle iyi bir skorla dönüş puan ya da puanlar. Bayağı iyi. Her defansında yinelemek durumunda kalıyorum. Sıkıcı olmasın. Turgutlu, güçlü ve nitelikli bir takım. Bu görünümleriyle bir üst ligi hak ediyorlar. Vazgeçmek yok.



Fatih Tanfer: Evinde güçlü rakibi Fethiyespor’u golcüsü Onur Garip’in golüyle 1-0 yenip, 45 puanla ikinci sıraya yerleşti. (3. Lig’in 3. Grubu’nda da Ege takımlarının müthiş bir Play Off yarışı sürüyor. Bu istikrarlı gidiş devam ederse, üç grupta da Ege takımları Play Off yarışları içerisinde olacaklar) Zorlu Play Off yarışında 1 adım öne geçti. Turgutluspor’da kadro istikrarının olumlu sonuçlarını görüyoruz. Disiplinli oynuyorlar. Bu üç puan çok önemliydi. Çünkü bu hafta Cizre deplasmanına gidiyorlar, sonrası da BAY takım.



Mehmet Demirtaş: Turgutluspor, kaliteli bir ekip. Bunu sezon başından bu yana vurguluyorum. Tek golle de olsa kazanmayı biliyorlar. Savaşı bırakmadan devam etmek önemli. Yedi haftadır bilekleri bükülmeden puan ve puanları hanelerine yazdırıyorlar. Play Off için çetin bir mücadele içerisindeler. Yolun sonu güzel olsun.



Nazilli hayata döndü



Bülent Buda: Nasıl skor o öyle? Patlama mı bu şimdi? Bu demek ki biz istersek karşımızdakini dağıtır, gole doyururuz. Her neyse. Özlemiştik böyle bir çıkışı, dışa vurumu. Şimdi tam bir güç sınamasına haftaya çıkacaklar. Rakip Diyarbekır, Play Off içinde iddialı. Zor bir deplasman, bu açık. Ama Nazilli de güçlü bir takım. Ne denli zor da olsa Diyarbekır’den puan ya da puanlarla dönebilir. Hadi bakalım kolay gelsin



Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, birinci yarıda deplasmanda yenilip liderliği bıraktığı Darıca Gençlerbirliği’ni 7-2 yenerek, rövanşı farklı biçimde aldı. Bu sonuç heralde “Bu hafta, bu hafta” diye umutla bekleyen Nazilli taraftarlarını memnun etti. Takım gerçek gücünü gösterdi. Puanını 39’a çıkarıp üçüncü sıraya yerleşti. Her hafta aynı şeyleri yazıyor olmayalım ama haftalık tespitlerimizi yapıyoruz. Play Off yarışında yedinci sıradaki Osmaniyespor’un 37 puanı olduğu gerçeği var. Yani takımlar birbirlerinin nefeslerini enselerinde hissediyor. Bu hafta 35 puanlı Diyarbekir deplasmanına gidiyor. Maçın önemini anlatmaya gerek yoktur herhalde.



Mehmet Demirtaş: Nazilli, kafasını ve futbol aklını sahaya yansıtınca her şeyi başarabilecek bir takım olduğunu yedi golle göstermiş oldu. İstekli olunca bunu da başarmak zor olmuyormuş demek ki. Futbolun güzelliklerini taraftarlarına sundular. Bu coşkuyu kaybetmemek gerek. Sezon başından bu yana Nazilli için en büyük sorun istikrardı. Öncelikle bunu halletmek gerekiyor. Ardından Play Off ve zaferin gelmesi işten bile değil.





1928 Buca Yeni adıyla yeni zaferlere



Bülent Buda: Evet, arada bir arıza oluyor. Bisikletten düşme kazası gibi. Üç puana dönüş yeniden başladı. Haftaya deplasman rakibi de sıralamada aşağılarda. Kolay algısının oluşmasına izin vermeden bu maçtanda Üç puanla dönüp kayıpsız bir süreci sürdürebilirler. İlk beşin içinde kalmak. Şimdilik tek ve bütün amaç bu.



Fatih Tanfer: 1928 Bucaspor, Menemen’de oynadığı Yomraspor maçını Suat Kaya ve golcü oyuncusu Mehmet Fuat’ın golleriyle 2-0 yenip puanını 42’ye çıkardı. Liderle altı puanlık bir fark kaldı. Puan açısından ilk dört adeta nefes nefese. Play Off yarışının da ondan bir farkı yok. İkinci yarının başından itibaren inanarak yazıyorum. Yapılan doğru transferler, takımının oyun gücünün artması sonucu, iyi bir takım oldu. En önemlisi tutarlı bir takım oldular. Bu da kolay olmuyor. Zaman ve emek istiyor. Hepsi birleşti, başkanın da büyük fedakarlıklarıyla iyi bir takım oluştu. Artık neler yapabileceğinizi biliyorsunuz. Bu hafta Kızılcabölük deplasmanı haftaya evinde Artvin Hopaspor maçlarını kazanırsa, Birinci Grup’ta hesaplar yeniden yapılır.



Mehmet Demirtaş: Buca, isim değişikliği yaşadıktan sonra çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrıldı. İkinci yarıda geçen hafta alınan mağlubiyet haricinde yükselen bir grafikleri vardı. Bu yükselişi sürdürdüler. Yaşadıkları çıkışla, Play Off hedefinin de gerçekleşmesi hayal olmayacaktır. Onları bir bütün olarak görüyoruz. Uyumları ve istekleri ile birbirlerini ateşliyorlar. Umarım böyle devam ederler. Ancak en büyük itici güçleri bu renklere gönül vermiş vefakar taraftarlarına düşüyor. Artık bu takıma Bucalıyım diyen herkesin sahip çıkması arkasında dim dik durması gerekiyor. Küslüklere, kırgınlıklara son verilmeli.