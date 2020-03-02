Manisa FK Pendik’te kayıp

Manisa ekibi, maçın ilk dakikasında Fatih Cerlek’in attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. 35. dakikada Ali Genç ile farkı 2’ye çıkaran Pendikspor’a 51. dakikada Zahit Fındık ile cevap veren siyah beyazlılar, farkı 1’e indirse de Ozan Papaker’in penaltı golüyle fark yeniden 2’ye çıktı. 90. dakikada Serdar Deliktaş’ın penaltı golü yeterli olmadı ve Manisa FK, karşılaşmadan 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla lider Samsunspor ile aradaki puan farkı 10’a çıktı.