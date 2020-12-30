30.12.2020 - 00:00 |
Manisa FK Sarıyer’i ağırlıyor
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Gümüşhanespor’u 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde Sarıyer’le karşı karşıya gelecek.
Mümin Özkasap Tesisleri’nde saat 13.00’te başlayacak maçta Celal Bayraklı düdük çalacak. En yakın rakibine 16 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Serkan Özbalta, sahalarında kazanıp devre arasına avantajlı girmek istediklerini söyledi.