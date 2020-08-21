Manisa FK, şehirde kenetlenmeyi sağlamalı



1 - Takımlar yaz transfer sezonunu nasıl geçiriyor? Transfer politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

2 - Önümüzdeki sezon için görüşleriniz nelerdir?



Fatih Tanfer: Penaltılarda şampiyonluğun kaçtığı Play Off maçları sonrası kendimizce gerekçelerini, yönetimin iyi niyetli çabalarına karşı başarısının gelmemesini yorumladık. Yeni sezona girerken Teknik Direktör Cihat Arslan ve CEO Levent Devrim ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlüğe Keçiörengücü’nü güçlü bir takım haline getiren Serkan Özbalta getirilirken, CEO olarak da Alanyaspor’da büyük tecrübeler kazanan Taner Savut getirildi. Kısacası yeni sezon yeni umutlar. En önemlisi geçmişten alınacak dersler ile doğru kadro mühendisliği yapılarak Manisa FK’nın şampiyonluk özleminin giderileceğine inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Bir takımın şampiyonluğa ulaşması için tüm kenti arkasına alması gerekir. Her ne kadar güçlü kadroya sahip olursanız olun, bir şehrin desteğini tam hissetmezseniz yolunuz daha çok uzar. Manisa FK’nın geçtiğimiz sezon 1. Lig’e uzanamamasının bence temel nedeni buydu. Teknik adam Cihat Arslan ve tecrübeli oyuncu Dilaver Güçlü takımdan ayrılan isimler oldu. Geçtiğimiz sezon kadrolarında olan oyuncular, bu ligin birkaç gömlek üstünde oyunculardı. Takımın kilit oyuncularından Serdar Deliktaş ve Bandırmaspor’a kiralanan Tayyip Kanarya gibi 2 gol kralı çıktı Manisa FK’dan. Bir de ekleyin buna önemli kulüplerin transfer listesinde olan genç yetenek Yiğit Kerem’i. Manisa FK gerçekten kumaşı iyi bir ekip. Önümüzdeki sezon da çok büyük takviyelere gerek yok. Yerinde transferlerle bu iş bu sene çözülebilir. Geçtiğimiz sezonun aksine, kentten gereken desteği görürler ve istikrar yakalarlarsa mutlu sona ulaşırlar.



Kaf Kaf yine gençlere emanet



Fatih Tanfer: Karşıyaka’nın penaltılarda Turgutluspor’a kaybetmesi, gerçek anlamda trajedik bir sonuçtu. Ama futbolun içerisinde bunlar var. Transfer yasağı nedeniyle yıllardır sadece kendi evlatlarıyla mücadele etmek zorunda kalan Karşıyaka, 2. Lig’e yükselse başta taraftarları inanılmaz mutlu olacaktı. Olmadı. Sezon boyunca genç ve enerjik bir takım olarak gücünü sahaya yansıttı. Tek sıkıntıları final maçında golü bulamamalarıydı. Teknik Direktör Soner Tolungüç ile yeniden anlaşıldı. Yeni sezonda da takımın başında olacak. Kişisel kanaatim, yıllardır süren beraberliğin devam etmesi, bence çok doğru bir karardı. Karşıyaka Spor Kulübü olarak bir amaç doğrultusunda hedefe ulaşmak adına başta yönetimi bütün gücüyle çalışıyor. Ekonomik problemlerin halledilmesi, elbette sorunları da bitirecektir. Yeni sezonda Mustafa Aşan, Cenk, Metin Peker ve Arif ile anlaşılması, takım adına olumlu bir gelişmedir. Karşıyaka, aynı azim ve inançla yeni sezonda da hedefi için çok güçlü bir şekilde uğraşacaktır.

Mehmet Demirtaş: Karşıyaka, bu transfer sezonunda da dışarıdan takviye almadan kendi evlatlarıyla yeniden yola devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda gördük ki onlar isterse, kafalarına koyarsa başarıyı yakalarlar. Bence onlar adına en büyük transfer Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün takımda tutulup onunla yola devam edilmesiydi. Oyuncu grubunun ve teknik adamın bir kulüple arasındaki bağ, en büyük gücüdür. Bunun en güzel şeklini Kaf Kaf’da görüyoruz. Bu sezon onları hiçbir şey yıldıramayacaktır. Kursaklarda kalan kupa sevinci bu sezon aynı inançla kendini gösterecek ve kupa Karşıyaka’ya gelecektir.



Buca fırtınası Doğantez'le esmeli



Fatih Tanfer: Buca, grubun en güçlü takımlarından biriydi. Ancak Play Off’ta kaybetti. Yeni sezonda hedefe ulaşamamanın nedenleri ve alınması gereken tedbirler, takıma büyük emek veren Başkan Cihan Aktaş ve ekibi tarafından en doğru biçimde tespit edilip uygulamaya geçilmelidir. Yeni sezon için Tolga Doğantez’in teknik direktörlüğünde takım çalışmalara başladı. Bucaspor’un elinde güçlü bir kadro var. Ancak geçen sezon boyunca gördük. Başarı için oyuncuların daha fazla sorumluluk alması ve kulübüne içtenlikle bağlı olması gerekiyor. Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlarda kulübü ayakta tutmak için direnen Cihan Başkan ve inançlarından hiç taviz vermeyen Bucaspor taraftarlarının bu başarıyı hak ettiklerini düşünüyorum.



Mehmet Demirtaş: Buca’da genç yetenek Barış Sungur, tecrübeli Gökhan Erdöl, Mustafa Şen, kiralanan Bertuğ Başdemir, Yunus Emre Kar takımdan ayrıldılar. Mevcut kadroları ligi bir yere kadar taşıyabilir. Fakat birkaç takviyeye de ihtiyaç var gibi. Bu eksiklikler teknik birim tarafından kapatılacaktır. Tabi bunu yaparken ekonomik yapıyı göz ardı etmemeliyiz. Onlar yine zirveyi zorlayacak ekip olurlar. Sil baştan kadro kurmak yerine var olanı korumak ve temkinli, titiz hareket etmek onları 2. Lig’e taşır. Onlar için beklentimiz yüksek. Başarılı olmaları için engel yok.



Turgutlu lige hazır olmalı



Fatih Tanfer: Turgutluspor, Karşıyaka’yı penaltılarla eleyip 2. Lig’e çıktı ve yıllar süren özlemini de giderdi. Yeni sezonda şampiyon takımın teknik direktörü Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı ve teknik direktör olarak İbrahim Cezayir ile anlaşıldı. Turgutluspor’da geçtiğimiz sezon başından itibaren hem hız hem de güç vardı. Buna doğru oyun anlayışı da eklenince başarı geldi ve Turgutlu halkına da büyük bir sevinç yaşattılar. Şampiyon takımdan 3 yılda 88 maça çıkan Kadir Torbacı, Onur Garip ve Necmi ayrıldılar. Turgutluspor’da transfer çalışmalarının beklentide olduğu bir gerçek. Ligler 19 Eylül’de başladığına göre artık belirsizlik de ortadan kalktı. Turgutluspor güçlü bir takım oluşturmak için bir an evvel gerekenleri yapmalıdır. Yeni sezonda başarılar dileriz.



Mehmet Demirtaş: Turgutluspor, şampiyon kadrosundan Kadir Torbacı, Onur Garip, Necmi Çoban ile anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer’le de flaş bir ayrılık kararı alındı. Bu karar neye göre, hangi gerekçe ile alındı, bilmiyorum. Bu seviyelerin üstünde ve tecrübesiyle çalıştırdığı takımları şampiyonluğa götüren bir isim Cüneyt Hoca. Öte yandan takımın başına yeni getirilen İbrahim Cezayir de Altınordu, Galatasaray ve Samsunspor gibi kulüplerde önemli görevler almış iyi bir isim. Ayrılan oyuncuların yeri de dolarsa 2. Lig’de iddialı bir konumda olurlar. Yapmaları gereken tek şey, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi konsantre olmak ve yılmamak. Gerisi çorap söküğü gibi gelir.