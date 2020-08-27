Manisa FK’da Barış tamam

Geçen sezon TFF 1. Lig’de Adanaspor forması giyen Hakan, Manisa’ya gelerek siyah beyazlılarla resmi sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, “Manisa benim için farklı bir şehir. Ben burada daha önce başarılar yaşamıştım. Tekrarını Manisa FK ile yaşamak istiyorum. Bu sene hedefimiz 1. Lig’e çıkmak, oradan da Süper Lig’e yükselmek. İnşallah iyi başlarız” dedi. Futbola Almanya’da Arminia Bielefeld takımında başlayan deneyimli futbolcu, daha sonra Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor ve Adanaspor’da oynadı.