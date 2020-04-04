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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’dan 1000 aileye destek
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    04.04.2020 - 00:01 |

    Manisa FK’dan 1000 aileye destek

    Manisa FK’dan 1000 aileye destek

    TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü bin aileye gıda yardımında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Onur Baylan, takım kaptanı Nizamettin Çalışkan ile futbolculardan Onur Kolay, Zahit Fındık ve Sertaç Çam, yardım paketlerini ailelere ulaştırmak için hazırladı. Kurmaylar, zor durumda olanların her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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