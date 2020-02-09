MANİSA FK’dan muhteşem geri dönüş

Deplasmanda oynadığı Sarıyerspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı müthiş bir dönüş yaparak maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmanın 14. dakikasında gol perdesini aralayan isim Sarıyersporlu Hüsnü Başkurt oldu. Karşılaşmanın 47. dakikasında Manisa FK’nın deneyimli oyunucusu Erman Bulucu, kendi kalesine gol attı ve Sarıyerspor farkı ikiye çıkardı. Gol arayışlarına devam eden Manisa FK, 69. dakikada Sinan Kurumuş ile golu bulup farkı 1’e indirdi. Siyah beyazlılar 73’te Nizamettin Çalışkan ile beraberliği yakaladı. Maçın bitimine az bir süre kala Manisa FK’nın yeni transferi Ali Çamdal sahneye çıktı ve skoru 3-2’ye getirdi. Müthiş geri dönüşle 3 puana ulaşan siyah beyazlılar, puanını 53’e çıkardı.