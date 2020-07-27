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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’nın inancı tam
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    27.07.2020 - 00:00 |

    Manisa FK’nın inancı tam

    TFF 2. Lig Play Off’unda adını finale yazdıran Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa inanıyor.

    Manisa FK’nın inancı tam

    Yarın Antalya Stadı’nda Tuzlaspor’la final müsabakasına çıkacak siyah beyazlılarda Teknik Direktör Cihat Arslan, hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, “Takımımızın kalitesine inanıyorum. Futbolcularım başarı için ellerinden gelen mücadeleyi gösterecekler. İnegölspor ve Sancaktepe Belediyespor karşılaşmaları da çok zorlu geçti. Antalya’daki sıcak hava şartları her takımı zorluyor. Artık tek maçımız kaldı. Bize verilen desteği biliyoruz. Sahada gereğini yapıp Manisa FK’yı layık olduğu yere getireceğiz” diye konuştu.

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