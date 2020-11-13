BİST1.2720.00EURO9.140.50USD7.68-0.03ALTIN465.650.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’ya yan bakılmıyor
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 |

    Manisa FK’ya yan bakılmıyor

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Amed Sportif’le deplasmanda giriştiği gol düellosunu da 4-3 kazanan Manisa Futbol Kulübü, müthiş istatistiklerle liderlik koltuğundaki yerini perçinledi.

    Manisa FK’ya yan bakılmıyor

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Amed Sportif’le deplasmanda giriştiği gol düellosunu da 4-3 kazanan Manisa Futbol Kulübü, müthiş istatistiklerle liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Diyarbakır’da 2 kez öne geçip ardından rakibin 3-3 beraberliği yakaladığı maçta 3 puana 90. dakikada Mehmet Yılmaz’la ulaşan siyah beyazlı ekip, 9 maçta 8. galibiyetini elde etti. Gruptaki namağlup 3 takımdan biri olup 25 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer alan Manisa FK, gol ve genel averaj sayısında da en yakın rakiplerini 2’ye katladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat? Diyanet Cuma namazı adım adım kılınışı

    Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat? Diyanet Cuma namazı adım adım kılınışı

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Son dakika: Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

    Son dakika: Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

    Sıradaki Haber