Manisa FK’ya yan bakılmıyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Amed Sportif’le deplasmanda giriştiği gol düellosunu da 4-3 kazanan Manisa Futbol Kulübü, müthiş istatistiklerle liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Diyarbakır’da 2 kez öne geçip ardından rakibin 3-3 beraberliği yakaladığı maçta 3 puana 90. dakikada Mehmet Yılmaz’la ulaşan siyah beyazlı ekip, 9 maçta 8. galibiyetini elde etti. Gruptaki namağlup 3 takımdan biri olup 25 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer alan Manisa FK, gol ve genel averaj sayısında da en yakın rakiplerini 2’ye katladı.