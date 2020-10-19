19.10.2020 - 00:00 |
Manisa, potada keyifsiz başladı
Türkiye Basketbol Ligi’nde Finalspor’a konuk olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 73-59’luk yenilgi ile ayrıldı.
Kontrollü geçen ilk periyot 12-15’lik skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta üst üste sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 12-21 öne geçti. İlerleyen dakikalarda ev sahibi ekibin oyuna ortak olmasıyla takımlar soyunma odasına 32-32’lik beraberlikle girdi. Üçüncü periyot, 51-45’lik skorla Finalspor üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Finalspor, sahadan 73-59 galip ayrıldı. Manisa ekibi lige mağlubiyetle başladı.