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    19.10.2020 - 00:00 |

    Manisa, potada keyifsiz başladı

    Türkiye Basketbol Ligi’nde Finalspor’a konuk olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 73-59’luk yenilgi ile ayrıldı.

    Manisa, potada keyifsiz başladı

    Kontrollü geçen ilk periyot 12-15’lik skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta üst üste sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 12-21 öne geçti. İlerleyen dakikalarda ev sahibi ekibin oyuna ortak olmasıyla takımlar soyunma odasına 32-32’lik beraberlikle girdi. Üçüncü periyot, 51-45’lik skorla Finalspor üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Finalspor, sahadan 73-59 galip ayrıldı. Manisa ekibi lige mağlubiyetle başladı.

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