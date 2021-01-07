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    07.01.2021 - 00:02 |

    Manisa Prime yükseliyor

    Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ve tamamlandığında kentin gözdesi olacak olan Manisa Prime Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Manisa Prime yükseliyor

    5 yıldızlı otel, balo salonu, AVM, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımda sona doğru yaklaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Prime projesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydeden Öztozlu, “Kentin sosyal hayatına yeni bir soluk katacak” dedi.

    Yeşil alanlar artıyor

    Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Laleli Mahallesi’nde bulunan Cumartesi Pazarı’nın üstünde kalan atıl alanı düzenledi. 60 gün gibi kısa bir sürede 80 bin metrekarelik yeşil alanı kente kazandırdı. Peyzajıyla yepyeni bir görünüme bürünen alan, yürütülecek aydınlatma çalışmasıyla da Manisa’ya renk katacak.

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