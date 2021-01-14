Manisa susuzluğa karşı önlem alıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündeminde susuzluk vardı. Son 13 yılın en kurak dönemini yaşadıklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, “Kentimizin aldığı yıllık yağış 745’ten 527 kilograma geriledi” dedi. “15-20 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya, 350-400 metrelerde ulaşabiliyoruz” diyen Ergün, şöyle konuştu:

“Yüzey sularımız da farklı değil. Demirköprü Barajı adeta çöle dönmüş, Afşar Barajı’nda su seviyesi kritik düzeylerde ve Gölmarmara gölündeyse sular neredeyse tamamen çekildi. Atacağımız doğru adımlarla vahim tablonun önüne geçebiliriz. Susuzluk kaderimiz değil! Hep birlikte bu sorunun üstesinden gelelim çünkü su hayattır.”

Atıksu çalışmalarına da değinen Ergün, 2020 yılında 19 atıksu arıtma tesisi ile 70 milyon metreküp arıtıma yapıldığı bilgisini verdi. Arıtma olmayan ilçe kalmaması için çalıştıklarını ifade eden Ergün, “Sarıgöl için ihale 5 Ocak günü yapıldı. Demirci’ye tesis, 85 kilometre içme suyu ve 80 kilometre kanalizasyon hattı; Selendi’ye de tesis, 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmursuyu hattı yapmayı planlıyoruz. Köprübaşı, Kırkağaç İlyaslar Mahallesi, Yunusemre Muradiye Mahallesi ve Gördes Güneşli Mahallesi’ne de tesis kazandıracağız” dedi.

Esnafın zararını Encümen belirleyecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda kira/ecrimisil/diğer taşınmaz işgaliye bedellerinde esnafa üç aylık süreyle yüzde 75’e kadar indirim yapma yetkisi ile gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi için oybirliğiyle Encümen’e yetki verdi. Encümen, yapacağı çalışmalarla, esnafın kaybını belirleyecek. Öte yandan özel toplu taşıma kooperatiflerinden MANULAŞ tarafından alınan yüzde 1’lik pay ile yüzde 0.5’lik terminal giriş ücretleri payının alınmaması kararının 31 Mart’a kadar uzatılması teklifi de oybirliğiyle kabul edildi.