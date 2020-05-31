31.05.2020 - 00:05 |
Manisa ve Şehzadeler’de normalleşmede işbirliği
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi.
Koronavirüsle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, normalleşme süreci noktasında iki belediye arasındaki işbirliği de masaya yatırıldı.
Büyükşehir katkısı
Büyükşehirle uyum içinde çalıştıklarını belirten Çelik, “Gerek pandemi sürecindeki gerekse diğer hizmetlerimizde olsun sürekli fikir alışverişi içerindeyiz. Destekleri, katkıları ve yaptıkları hizmetler için Başkanımız Cengiz Ergün’e hemşehrilerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.
Aylar sonra yarın yeniden hizmete başlayacak lokanta ve kahvehanlere destek olmak için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Güzgülü ise, “Zor günleri el birliğiyle atlatacağız” dedi.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.