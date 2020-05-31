Manisa ve Şehzadeler’de normalleşmede işbirliği

Koronavirüsle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, normalleşme süreci noktasında iki belediye arasındaki işbirliği de masaya yatırıldı.



Büyükşehir katkısı



Büyükşehirle uyum içinde çalıştıklarını belirten Çelik, “Gerek pandemi sürecindeki gerekse diğer hizmetlerimizde olsun sürekli fikir alışverişi içerindeyiz. Destekleri, katkıları ve yaptıkları hizmetler için Başkanımız Cengiz Ergün’e hemşehrilerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Aylar sonra yarın yeniden hizmete başlayacak lokanta ve kahvehanlere destek olmak için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Güzgülü ise, “Zor günleri el birliğiyle atlatacağız” dedi.