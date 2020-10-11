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    11.10.2020 - 00:01 |

    Manisa’da asfalt devrimi

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV’de yayınlanan Kent ve Başkan programının canlı yayın konuğu oldu.

    Manisa’da asfalt devrimi

    Manisa genelinde devam eden asfalt çalışmalarını paylaşan Ergün, kendisini duygulandıran bir anıyı da paylaştı. Demirci’nin 115 kilometre ile en yüksek oranda asfalt yapılan yer olduğunu belirten Ergün, “Bir muhtarımızdan, ‘26 senedir ben asfalt görmedim, Allah razı olsun Başkanım’ diye başlayan bir mektup aldık. Bu beni oldukça duygulandırdı, tüylerimi diken diken etti. Tüm yorgunluğumuzu unutturan güzel şeyler bunlar” diye konuştu. Beton yol çalışmalarından da bilgiler paylaşan Ergün, “Şu anda geldiğimiz nokta tam 89 kilometre, yalnızca 2020 yılında 57 kilometre beton yol yaptık. Beton yol çalışmaları mevsime de bakmıyor. O açıdan yıl boyunca devam edecek” dedi.

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