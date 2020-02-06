Manisa’dan Ankara’ya stat çıkarması

Başkan Ergün, Manisa için hazırladıkları yeni stat projesini sundu, Manisa’daki sportif çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.



‘Spor şehri yaptık’



Başkan Cengiz Ergün, Manisa’ya 2009 yılından bu yana sundukları spor çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tesisleşme konusu üzerinde durduklarını dile getiren Başkan Ergün, “Tesisleşmeye çok önem veriyoruz. Kentimize kazandırdığımız ve kazandıracağımız tesislerimiz başarıyı da beraberinde getirecektir. Geçen süre zarfında spor için 80 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Manisa Futbol Kulübü’nü şirketleştirerek, Manisa’ya yepyeni bir futbol kulübü kazandırdık. Kulübümüzün çatısı altında 13 farklı branşta 6 binin üzerinde çocuğumuz ve gencimiz spor yapma imkanı buldu. Manisamızı bir spor şehri haline getirdik” diye konuştu.



Kasapoğlu’na teşekkür



Başkan Ergün, katıldığı toplantıda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Manisa’ya kazandırmayı düşündükleri stat projesiyle ilgili dosyayı sundu. Projeyi ilgiyle inceleyen Bakan Kasapoğlu, projenin bir an önce incelenmesini istedi. Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’nun kendilerine gösterdiği ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade etti, “Manisamıza kazandırmayı planladığımız yeni stat projemizle ilgili hazırladığımız dosyayı Sayın Bakanımıza teslim ettik. Manisamıza gösterdiği yakınlık için Sayın Bakanımıza Manisalılar adına teşekkür ediyorum. Sunduğumuz bu proje, şehrimize çok şey katacak” dedi.