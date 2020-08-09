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    09.08.2020 - 00:03 |

    Manisa’dan iki şampiyon

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MABEM Eğitim Kurumları’nda eğitim gören, Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör’ü makamında ağırladı.

    Manisa’dan iki şampiyon

    Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Doktor, hakim, savcı, kaymakam, vali, belediye başkanı olacaksınız. Bu ülkeyi yöneteceksiniz. Biz de gençlere sahip çıkmak duygusuyla en iyisini yapmanın çabası içindeyiz” dedi. Ergün bu yıl, 120 öğrencinin yüzde 1’lik dilime girmeyi başardığını sözlerine ekledi. ‘Başarı tesadüf değildir’ diyen Ergün, “Gayret ederseniz, isterseniz oluyor. Hayatta hangi işi yapacaksanız, isteyerek severek yapacaksınız. İnsanın başarılı olabilmesi için önce yaptığı işi sevmesi gerekiyor” diye konuştu.

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