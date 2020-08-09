Manisa’dan iki şampiyon

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Doktor, hakim, savcı, kaymakam, vali, belediye başkanı olacaksınız. Bu ülkeyi yöneteceksiniz. Biz de gençlere sahip çıkmak duygusuyla en iyisini yapmanın çabası içindeyiz” dedi. Ergün bu yıl, 120 öğrencinin yüzde 1’lik dilime girmeyi başardığını sözlerine ekledi. ‘Başarı tesadüf değildir’ diyen Ergün, “Gayret ederseniz, isterseniz oluyor. Hayatta hangi işi yapacaksanız, isteyerek severek yapacaksınız. İnsanın başarılı olabilmesi için önce yaptığı işi sevmesi gerekiyor” diye konuştu.