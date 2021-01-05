‘Manisa’dan vazgeçmek Volkswagen’in kaybı’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya’nın dev otomotiv markası Volkswagen’in Manisa’ya yatırım kararından vazgeçmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Şirketin CEO’su Herbert Diess’in kendisine bir mektup yazıp pandemiyi bahane gösterdiğini dile getiren Varank, “Kaybeden biz değiliz, Volkswagen’in kendisi” değerlendirmesi yaptı. “Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak” diyen Varank, şöyle konuştu:

“Türkiye’ye yatırım yapan yatırımcının hem kendisinin hem ülkemizin kazanacağını biliyoruz. Global bir markaysanız, karınızı düşünüyorsanız siyasi karar vermemeniz lazım. Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz. Karlı olanı değil size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz. ‘Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım’ dedik. Bize, ‘Asla siyasi karar vermeyeceğiz’ yanıtı vermişlerdi.”

Mobilite ekosistemi

Türkiye’nin 33 milyar dolar otomotiv, yedek parça ve mühendislik ihracatı yapan bir ülke olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Eğer siz sadece tedarikçiyseniz genel merkezlere bağlı dönüşümü yapabilirsiniz. Biz ‘Türkiye’nin Otomobili’ ile Türkiye’de bu kabiliyetleri kendimiz tetikleyeceğiz, geliştireceğiz ve Türkiye’de mobilite ekosistemi oluşturacağız” diye konuştu.