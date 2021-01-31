Manisalı kızlar lige galibiyetle başladı

Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nin ilk haftasında Manisa BŞB ile Yunusemre BLD, Muradiye Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Manisa BŞB, 25-21, 23-25, 25-14 ve 25-9’luk set sonuçları ile müsabakayı 3-1 kazanmasını bildi. Lige galibiyetle başlayan Manisa BŞB, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.