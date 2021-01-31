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    HaberlerEge Haberleri Manisalı kızlar lige galibiyetle başladı
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    31.01.2021 - 00:01 |

    Manisalı kızlar lige galibiyetle başladı

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, ligin açılış maçında karşılaştığı Yunusemre Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

    Manisalı kızlar lige galibiyetle başladı

    Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nin ilk haftasında Manisa BŞB ile Yunusemre BLD, Muradiye Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Manisa BŞB, 25-21, 23-25, 25-14 ve 25-9’luk set sonuçları ile müsabakayı 3-1 kazanmasını bildi. Lige galibiyetle başlayan Manisa BŞB, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

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