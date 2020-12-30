30.12.2020 - 00:04 |
Manisalı vatandaşlar ‘Yine oy veririz’ dedi
Avrasya Araştırma firması, aralık ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. “30 büyükşehirde bugün seçim olsa mevcut başkana oy verir misiniz?” sorusuna Manisalılar, yüzde 54.6 oranında “Evet” dedi.
Son yerel seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Başkan Cengiz Ergün, söz konusu araştırmayla birlikte oy oranını da artırmış oldu. Üç dönemdir Manisa’ya hizmet edebilmenin gururuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, “Biz ilk günkü aşkla ve şevkle hemşehrilerimize en güzel hizmetleri götürebilmenin çabası içinde olduk. Vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz ise, “Manisa’da MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hala bugün seçim olsa, rahat kazanabilecek gibi görünüyor” açıklaması yaptı.