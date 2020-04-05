BİST89.5530,05EURO7,30 1,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Manisamızda da onu yaşatıyoruz’
    ABONE OL
    05.04.2020 - 00:01 |

    ‘Manisamızda da onu yaşatıyoruz’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölümünün 23. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    ‘Manisamızda da onu yaşatıyoruz’

    Ergün, mesajında “Ömrünü Türk milletine hizmet etmeye adamış değerli büyüğümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi. Ergün, şu vurguları yaptı: “Fikirleriyle yaşayan bu önemli şahsiyetin adının Manisamızda da yaşatılması noktasında şehrimizin en önemli kavşaklarından bir tanesine Başbuğumuzun adını vererek katkı sağladık.”

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Vali Yerlikaya şartları açıkladı! İstanbul'a giriş ve çıkışlarda...

    Vali Yerlikaya şartları açıkladı! İstanbul'a giriş ve çıkışlarda...

    Sıradaki Haber