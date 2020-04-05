05.04.2020 - 00:01 |
‘Manisamızda da onu yaşatıyoruz’
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölümünün 23. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ergün, mesajında “Ömrünü Türk milletine hizmet etmeye adamış değerli büyüğümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi. Ergün, şu vurguları yaptı: “Fikirleriyle yaşayan bu önemli şahsiyetin adının Manisamızda da yaşatılması noktasında şehrimizin en önemli kavşaklarından bir tanesine Başbuğumuzun adını vererek katkı sağladık.”
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.