‘Manisamızda da onu yaşatıyoruz’

Ergün, mesajında “Ömrünü Türk milletine hizmet etmeye adamış değerli büyüğümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi. Ergün, şu vurguları yaptı: “Fikirleriyle yaşayan bu önemli şahsiyetin adının Manisamızda da yaşatılması noktasında şehrimizin en önemli kavşaklarından bir tanesine Başbuğumuzun adını vererek katkı sağladık.”