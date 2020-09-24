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    HaberlerEge Haberleri Manisa’nın ilk fen ve teknoloji lisesi
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    24.09.2020 - 00:03 |

    Manisa’nın ilk fen ve teknoloji lisesi

    MANİSA’DA beş yıldır faaliyette bulunan Bahçeşehir Koleji, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında fen ve teknoloji ile fen ve anadolu lisesini hizmete açtı.

    Manisa’nın ilk fen ve teknoloji lisesi

    30 bin metrekarelik alanda anaokulundan liseye kadar kaliteli eğitimle öğrencilerini buluşturacak olan kampüsün yeni lise kademelerinin tanıtımı, Manisa ve Van Bahçeşehir Koleji ile İzmir Narlıdere Uğur Okulları Kurucusu Fırat Atlıhan ve okul yöneticileri tarafından yapıldı. Tek amaçlarının kaliteli eğitim olduğunu belirten Atlıhan, bunun kentte bir ilk olduğunu vurguladı, “Öğrencilerimizin üniversite öncesinde bir alanda uzmanlaşmasını sağlayacak yeni bir eğitim anlayışı sunuyoruz. Gençlerimiz, dünyayı şekillendirmek için gerekli donanımı edinmiş, müzikten yapay zekaya ders dışı alanlarda da beceri kazanmış, çağdaş bireyler olarak ülkemizi gururlandıracak” dedi.

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