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    HaberlerEge Haberleri Manisaspor’dan Başkent çıkarması
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    26.06.2020 - 00:00 |

    Manisaspor’dan Başkent çıkarması

    TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor’da Başkan Murat Yörük ile yöneticiler Kadri Güngüler ve Yasin Okay, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

    Manisaspor’dan Başkent çıkarması

    İlk olarak Manisalı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı makamında ziyaret eden yöneticiler, Dağ’a isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisaspor forması ve mesir macunu hediye etti. Dağ’ın ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ak Parti İzmir Milletvekili, eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’la görüşen kurmaylar Ankara’dan ayrıldı. Başkent’te Manisaspor’la ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını ifade eden Murat Yörük, “Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz oldukça olumlu geçti. Manisaspor için her şey güzel olacak. Kendilerine bir kez daha Manisaspor camiası ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

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