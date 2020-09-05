Maraton başlıyor

Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı’nın geçilip yine Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak 21 kilometre 97 metrelik yarış, pandemi önlemleriyle yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun önerdiği kurallar çerçevesinde en üst düzeyde koronavirüs önlemlerinin alınacağı koşuya katılım 500 kişi ile sınırlandırıldı. Ardından yan yana dört sporcu start koridoruna girecek ve arka arkaya 10’ar saniye ara ile yarışa başlayacak. Aralıklarla kurulacak su istasyonları da pandemiye uygun olarak düzenlenecek. Göğüs numarası taşıyan koşucuların dışında kimse parkur içerisine alınmayacak. Organizasyon sonrası madalya töreni de temassız yapılacak.