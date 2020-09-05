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    HaberlerEge Haberleri Maraton başlıyor
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    05.09.2020 - 00:00 |

    Maraton başlıyor

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de koşucular arasında yer alacağı 8. İzmir Yarı Maratonu yarın saat 07.30’da başlayacak.

    Maraton başlıyor

    Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı’nın geçilip yine Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak 21 kilometre 97 metrelik yarış, pandemi önlemleriyle yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun önerdiği kurallar çerçevesinde en üst düzeyde koronavirüs önlemlerinin alınacağı koşuya katılım 500 kişi ile sınırlandırıldı. Ardından yan yana dört sporcu start koridoruna girecek ve arka arkaya 10’ar saniye ara ile yarışa başlayacak. Aralıklarla kurulacak su istasyonları da pandemiye uygun olarak düzenlenecek. Göğüs numarası taşıyan koşucuların dışında kimse parkur içerisine alınmayacak. Organizasyon sonrası madalya töreni de temassız yapılacak.

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